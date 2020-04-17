Свободные поездки в Европу надолго станут недоступными для украинских граждан, несмотря на безвиз

Ведь соглашение о безвизовом режиме между Украиной и ЕС содержит пункт, который позволяет Еврокомиссии приостанавливать действие безвиза на неопределенный срок, и украинцы вполне могут с этим столкнуться, прогнозирует политтехнолог Тарас Березовец в своей колонке для «Главреда».

В Европе, парализованной эпидемией коронавируса, собираются постепенно отменить пересечение границ внутри Шенгенской зоны.

Во-первых, это связано с тем, что границы никак не сдерживают вирус, а во-вторых, на носу – экономический кризис, который, как прогнозируют эксперты, станет худшим со времен Великой депрессии в США, и последствия которого будут ощущаться на протяжении многих лет.

По словам Березовца, одной из составляющих экономического успеха Европы было свободное движение трудовой силы в пределах ЕС, поэтому восстановление этого – один из путей выхода из кризиса.

Кроме того, все страны Евросоюза сейчас активно заняты разработкой вакцины от коронавируса, примерно понимая, когда она появится, поэтому в вопросе снятия внутренних ограничений на передвижения учитывают и этот момент.

Однако о том, чтобы открыть границы наружу, речи не идет. Тут следует вспомнить слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявлял, что, скорее всего, границы для граждан государств, не входящих в Шенгенскую зону, будут закрыты минимум до сентября этого года.

Несмотря на то, что некоторые страны ЕС поднимали экономику руками заробитчан, сейчас ситуация изменилась. Учитывая рост безработицы до 30%, даже самые развитые страны будут делать все для того, чтобы обеспечить занятость собственного населения, а уже потом открывать вакансии для граждан стран, не входящих в Евросоюз.

Для украинцев это будет иметь очень негативные последствия, ведь не секрет, что миллионы наших соотечественников, которые были трудоустроены и работали за границей, не смогут в течение длительного времени вернуться к работе. А это приведет к росту социального напряжения в Украине.

Политолог не уверен, что Европа снова введет визовый режим с Украиной, однако то, что границы ЕС будут закрыты для наших граждан гораздо дольше, чем до сентября, не исключает.

Как вариант, могут быть введены лимиты на время пребывания в странах ЕС или усложнится процедура попадания в Шенгенскую зону. С появлением же вакцины от коронавируса украинцам придется также показывать соответствующую справку на границе.

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