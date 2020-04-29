Президент России Владимир Путин остался без ближайшего слуги, который лично возил его многие годы

Как сообщает Politeka, об этом сообщил пропагандист Дмитрий Смирнов в Twitter.

«Умер личный пилот Ельцина и Путина», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что речь идет о 74-летнем пилоте Григории Белодедове. Его тело обнаружил сын. Он поехал туда спустя время, поскольку не мог дозвониться до отца. Добавим, что пользователей сети не слишком опечалила трагедия в окружении властелина Кремля.

«вирус?», «Земля ему бетоном!», «то есть, Путин контактный?», «Новичок? Баширкина и Петровича уже обвинили?», «другим из окружения Путина давно пора напрячься – что-то мрут как мухи», - пишут они.

Как сообщалось ранее, российский премьер Михаил Мишустин ярко повеселил социальные сети.

Конфуз произошел во время рабочего онлайн-совещания, в котором также участвовал президент страны-агрессора Владимир Путин.

В частности, в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как премьер России Михаил Мишустин во время совещания засыпает во время речи Владимира Путина.

Видеоролик был опубликован в Twitter микроблогом "Жизнь в России".

"Мишустин засыпает, пока слушает Путина. Его наверно Медведев заразил", - сказано в подписи к курьезному видео.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и задались вопросом, почему Мишустин не рыдает во время выступления Путина, поскольку "его нельзя не слушать без слез". Некоторые заговорили о "проклятии", которое пресследует российских премьеров.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.