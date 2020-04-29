Российский премьер Михаил Мишустин ярко повеселил социальные сети

Об этом пишет Politeka.net.

Конфуз произошел во время рабочего онлайн-совещания, в котором также участвовал президент страны-агрессора Владимир Путин.

В частности, в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как премьер России Михаил Мишустин во время совещания засыпает во время речи Владимира Путина.

Видеоролик был опубликован в Twitter микроблогом "Жизнь в России".

"Мишустин засыпает, пока слушает Путина. Его наверно Медведев заразил", - сказано в подписи к курьезному видео.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и задались вопросом, почему Мишустин не рыдает во время выступления Путина, поскольку "его нельзя не слушать без слез". Некоторые заговорили о "проклятии", которое пресследует российских премьеров.

"Он болен, это нарколепсия", "Нет, ему еще вчера сказали что Путин будет выступать, вот он сидел и ждал!", "Под наркотиками", "Я не сплю, я медленно моргаю...", "Хмурого съел", "Прям какая-то "сонная" должность", "Да просто он на репетиции устал. Речь в сотый раз слышит", "Мишутка его покусал, когда беднягу от кресла отдирали", "Самопожертвование оно такое", "Почему не плачет, это без слёз слушать нельзя", - шутят они в комментариях под публикацией в Twitter.

Мишустин засыпает, пока слушает Путина. Его наверно Медведев заразил))) pic.twitter.com/Ti4Cy0vmQA — Жизнь в России (@RussianLifes) April 28, 2020

Ранее мы рассказывали, что Путина причислили к "святым". Как известно, изображение Владимира Путина украсит мозаику, которую выложат в главном храме Вооруженных сил России.

Также известно, что на мозаике, помимо Путина, можно будет увидеть Сергея Шойгу, Иосифа Сталина, Николая Патрушева, Сергея Аксенова и других скандальных российских политиков.

Пользователи гневно отреагировали на публикацию и отметили, что Владимир Путин даже на мозаике прячется за спинами женщин.

"Я до сих пор не верю в это", "Это адская свистопляска обалдевших от денег и власти реальных воров в законе. Сколько смотрю у меня эстетический шок от того ,что я вижу", "Боже мой. Это какой-то сюр...", - написали они.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.