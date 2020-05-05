Доллар и евро резко скакнули в цене, гривна на грани: что ждет украинцев в обменниках
Курс валют в Украине 5 мая станет причиной паники на рынке, гривна после затяжного удерживания позиций резко прогнется.
Так, за сто долларов сегодня придется отдать 2697,49 гривен, хотя днем ранее показатель был в районе 2695,92 грн (+1,57).
А вот курс евро решили неожиданно взвинтить: 2950,78 гривен против 2929,39 грн днем ранее (+21,39).
Влажная Келли Гейл из Victoria’s Secret зажала бюст в экстремальном бикини: так и просится на волю
Стрельба в Черном море: Россия пошла на новую подлость против Украины, кадры с места ЧП
Младшая сестра Кардашьян утерла нос фигуристой родственнице: "Новый стандарт!"
Гривна пробьет дно после праздников, скачок курса доллара неизбежен: "Дальше будет..."
"Можно не платить": Нацбанк изменил правила погашения кредитов, раскрыты важные нюансы
Нацбанк Украины ввел "кредитные каникулы" для заемщиков, которые помогут отсрочить обязательства перед кредитором или понизить их. Долг не списывается, а лишь меняются условия.
Данное нововведение касается и штрафов.
Таким образом, пени и штрафы не будут начислять до конца карантина, однако проценты никто не отменял и принцип "можно не платить" - не применяется.
Карантин ослабят 5 мая: в силу вступают новые правила
Так, Со вторника, 5 мая 2020 года, в украинских клиниках будут разрешены плановые операции, приостановленные на время карантина.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Кроме того, в ряде городов приняли решение о некоторых ослаблениях правил карантина. Так, к примеру в Киеве и Тернополе с 5 мая разрешат торговлю заведениям быстрого питания. Речь идет о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей.
Напомним, скандал вокруг отмены карантина в Украине набирает обороты, медики взбунтовались: "Количество больных резко..."
Как сообщала Politeka, глава Минздрава сделал срочное заявление, "мы предлагаем...".
Также Politeka писала, что глава Минздрава Степанов сообщил о катастрофе и принятом решении: "С 11 мая в Украине...."