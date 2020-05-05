Доллар и евро резко скакнули в цене, гривна на грани: что ждет украинцев в обменниках

Курс валют в Украине 5 мая станет причиной паники на рынке, гривна после затяжного удерживания позиций резко прогнется.

Так, за сто долларов сегодня придется отдать 2697,49 гривен, хотя днем ранее показатель был в районе 2695,92 грн (+1,57).

А вот курс евро решили неожиданно взвинтить: 2950,78 гривен против 2929,39 грн днем ранее (+21,39).

"Можно не платить": Нацбанк изменил правила погашения кредитов, раскрыты важные нюансы

Нацбанк Украины ввел "кредитные каникулы" для заемщиков, которые помогут отсрочить обязательства перед кредитором или понизить их. Долг не списывается, а лишь меняются условия.

Данное нововведение касается и штрафов.

Таким образом, пени и штрафы не будут начислять до конца карантина, однако проценты никто не отменял и принцип "можно не платить" - не применяется.

Карантин ослабят 5 мая: в силу вступают новые правила

Так, Со вторника, 5 мая 2020 года, в украинских клиниках будут разрешены плановые операции, приостановленные на время карантина.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, в ряде городов приняли решение о некоторых ослаблениях правил карантина. Так, к примеру в Киеве и Тернополе с 5 мая разрешат торговлю заведениям быстрого питания. Речь идет о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей.

Напомним, скандал вокруг отмены карантина в Украине набирает обороты, медики взбунтовались: "Количество больных резко..."

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