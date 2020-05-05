Гривне будет не просто

Курс валют в Украине 5 мая станет причиной паники на рынке, гривна после затяжного удерживания позиций резко прогнется

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, за сто долларов сегодня придется отдать 2697,49 гривен, хотя днем ранее показатель был в районе 2695,92 грн (+1,57).

А вот курс евро решили неожиданно взвинтить: 2950,78 гривен против 2929,39 грн днем ранее (+21,39).

Более того, в Национальном банке также уточнили, что к средине прошлого дня доллар продавался по 26,9832 гривны за одну банкноту.

Как сообщалось ранее, курс валют может измениться в Украине уже на этой неделе. Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб рассказал украинцам, чего ждать от доллара.

За прошедшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4-0,7%.

С прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился на 0,7% — с 27,14 грн до 26,96 грн.

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 27,07/27,11 к 26,96/26,99 (-0,4%).

Напомним, курс валют резко изменился, доллар и евро скакнули вверх: НБУ предупредил украинцев.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о новом курсе доллара: "До конца апреля за один "зеленый"...

Также Politeka писала, что доллар и евро готовят прорыв, предупреждение от НБУ: что будет с курсом валют.