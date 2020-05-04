Не секрет, что китайский вирус стал причиной кризиса в разных странах

Так, например, прогнозируется, что в США уровень безработицы в достигнет 22%. Это самый высокий показатель с 1932 года в период Великой депрессии.

А вот Франция сократила ВВП на 8%, чего не было со времен второй мировой войны. Кроме того, в этой стране вырос уровень безработицы - на 9,4%, пишет finance.

Что касается Украины, то в нашей стране уже два миллиона человек временно или окончательно потеряли работу, и эти данные могут увеличиваться. Из-за того, что доходов нет, может вырасти уровень мошенничества и преступности в целом.

Остерегаться нужно тем, кто берет кредиты в сомнительных МФО на невыгодных условиях и не может их погасить.

Для того, чтобы предотвратить негативные последствия, Нацбанк Украины ввел "кредитные каникулы" для заемщиков, которые помогут отсрочить обязательства перед кредитором или понизить их. Долг не списывается, а лишь меняются условия. Данное нововведение касается и штрафов.

Таким образом, пени и штрафы не будут начислять до конца карантина, однако проценты никто не отменял и принцип "можно не платить" - не применяется.

Даже если просрочки нет, сумма за пользование кредитными средствами увеличивается каждый день за счет начисленных процентов. В результате неоплата обойдется дороже.

Нужно помнить перед тем, как оформляешь кредит, о своей платежеспособности и трудностей с его погашением не возникнет.

Напомним, эксперты единогласно заявляют, что нужно готовиться к снижению уровня зарплат из-за того, что часть отраслей в Украине на карантине фактически не работала.

Экономист Олег Пендзин уверен, что за апрель зарплаты по многим сферам существенно просядут.

Напомним, курс валют резко изменился, доллар и евро скакнули вверх: НБУ предупредил украинцев.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о новом курсе доллара: "До конца апреля за один "зеленый"...

Также Politeka писала, что доллар и евро готовят прорыв, предупреждение от НБУ: что будет с курсом валют.