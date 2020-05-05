У 2014 році українські добровольці об’єдналися проти російської агресії, заснувавши полк “Азов” і поклавши початок масштабному патріотичному руху. Сьогодні, 5 травня, азовці відзначають свою 6-ту річницю. На честь свята зі словами вдячності до добровольців і чинного складу звернулися перший командир полку “Азов” Андрій Білецький та представники “Національного Корпусу”.

“Хочемо привітати кожного воїна-азовця та подякувати. “Азов” оберігає спокій в українських домівках, вселяє впевненість у непереможності української нації. Сьогодні “Азов” – це символ незламності України перед обличчям ворога. За шість років існування полк не тільки перетворився на один з найкращих підрозділів українського війська, але й дав поштовх до створення найпотужнішого в державі суспільного патріотичного руху”, – сказано на офіційному сайті “Національного Корпусу”.

Окремо з річницею створення добровольчого загону патріоти привітали ідейного лідера та ініціатора заснування “Азову” – нинішнього очільника партії “Національний Корпус” Андрія Білецького.

“Лише шість років тому український націоналіст Андрій Білецький заснував добровольчий батальйон “Азов” – колектив, що об’єднав перед загрозою небезпеки реального російського вторгнення перших сміливців. Азовці з першого дня свого існування стали найбільшим страхом проросійських сепаратистів та головним об’єктом ненависті кремлівської пропаганди. Їм судилося стати біля витоків легендарного тепер уже полку Нацгвардії”, – йдеться у повідомленні на сайті “Національного Корпусу”.

Сам Білецький у своєму привітанні каже: “Шість років тому нам вдалося зробити найбільш хардкорний підрозділ України. Наше кредо ще тоді було “битися кисть в кисть і ніколи не здаватися.” Я сподіваюся, що таким воно залишиться в “Азові” й назавжди.”

Нагадаємо, на першому етапі до складу батальйону “Азов” увійшли, в основному, добровольці без досвіду військової служби. Батальйону доручили патрулювання околиць Маріуполя та ведення розвідувальної діяльності. 17 вересня 2014 року батальйон “Азов” було реорганізовано та розширено до складу полку з аналогічною назвою. Командиром новоствореного полку залишився засновник добровольчого батальйону Андрій Білецький. А вже 11 листопада “Азов” був переведений до складу Національної гвардії України з подальшою доукомплектацією його до бойового стандарту бригад Нацгвардії.

За час існування полку бійці “Азову” взяли участь у низці боїв та військових операцій на сході України, найуспішнішою з яких вважається Широкинська. У ході боїв було звільнено п’ять населених пунктів (Широкине, Бердянське, Лебединське, Комінтернове, Павлопіль), а лінію фронту відкинуто на 20 км від Маріуполя.