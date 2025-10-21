Политолог Руслан Бортник объяснил, что ультиматум россии о сдачи Донецкой области – это попытка подтолкнуть одно домино, которое развалит весь дом, и рассказал, как этого избежать, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Это ресурсы. Донецкая область очень богата ресурсами. Кроме того, это прямой выступ, клин в в направлении Днепропетровской и Харьковской областей, удобная позиция для того, чтобы в случае будущей войны наступать на Днепропетровскую и Харьковскую области. Но и это еще не самое главное. Мне кажется, самое главное для москвы – создать прецедент, международно-правовой или международно-политический прецедент того, что ей передают в руки территории», – рассказывает Руслан Бортник.

Кроме того, добавляет он, важной целью россии в этом контексту является создание внутреннего кризиса в Украине. Ведь, объясняет эксперт, если Украина отдаст россии Донецкую область без жесточайших гарантий безопасности, для власти это обернется политическим кризисом и катастрофой, которой, конечно, воспользуется кремль.

«Поэтому это еще и такая попытка подтолкнуть только одно домино с уверенностью, что посыпается весь дом, что в будущем Украину может ждать политический внутренний кризис, которым россия, конечно, воспользуется сразу для того, чтобы усилить свои позиции, может быть, занять что-то еще больше», – предупреждает Руслан Бортник.

По словам эксперта, чтобы этих всех угроз не было, необходимы строгие договоренности между Украиной и США о гарантиях безопасности, между Украиной и ЕС о вступлении в ЕС, между Украиной и россией о неприкасаемости тех де-факто зон разделения, которые случились. Все это, добавляет он, необходимо фиксировать на Совете Безопасности ООН, необходимы также дополнительные свидетели и гаранты в виде Китая, Индии, других игроков.

Как сообщала Politeka, Буздуган назвал геополитические цели Украины: от банановой республики к стране золотого миллиарда.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман объяснил, зачем Трампу встреча с путиным – его снова обманули или он что-то задумал.