Правовед Виктор Шишкин рассказал, что нам нужна не новая Конституция, а изменения к старой, в частности, ответственности носителей власти за принятие решений еще на должностях, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале «7 кроків».

«Конституцию нужно менять? Да. А вот чтобы писать новую Конституцию… Я считаю, что этот текст Конституции еще не исчерпал себя. Поэтому нужно вносить определенные изменения, больше даже дополнения. Например, я могу пеплом голову посыпать за нашу ошибку, что в Конституции 1996 года не акцентировано на ответственности носителей государственной власти за принятые решения. В Конституции этого нет, не зафиксирована ответственность. Ну, раз не зафиксирована, то ее и нет», – отмечает Виктор Шишкин.

В пример гость программы приводит Конституцию Пилиппа Орлика 1710 года, возлагавшую ответственность на полковников и сотников за выполнение их функций. У Войска Запорожского, напоминает он, было административно-территориальное устройство, то есть полковники и сотники были не только военными начальниками, но и администраторами, как сегодня у нас во время военного положения гражданско-военные администрации.

Конечно, констатирует правовед, Конституция – это не инструкция по эксплуатации стиральной машинки, там не выписываются наказания, как в Уголовном кодексе, для этого издаются дополнительные акты. Однако, подчеркивает он, у Пилиппа Орлика предполагалось, что полковники и старшины ответственны за выполнение своих функций, а у нас не написано, что президент, депутаты и министры ответственны.

«Ответственность фактически только политическая от народа. У нас сейчас уже шестой президент, и мы говорим об ответственности предыдущего президента в виде его неизбрания. Это политическая ответственность. Но мы можем говорить и о более серьезных формах ответственности, даже не на стадии избирательной кампании, а на стадии пребывания в должности. То есть мы созрели к ответственности и даже вспомнили опыт Конституции Пилиппа Орлика. И я думаю, что таким же образом мы должны созревать и к чему-то другому», – заключает Виктор Шишкин.

