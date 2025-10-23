Военный Святослав Дубина заявил, что пора перестать пытаться понять логику действий Трампа, почему у него сегодня одно, а завтра другое, и принять, что США не нацелены на окончание войны в Европе, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале «7 шагов».

Как отмечает военный, неделю серьезная украинская делегация провела в США, состоялась встреча Трампа с Зеленским, но результата нет, потому что путин одним своим звонком сорвал переговоры. То есть, констатирует он, этот звонок обнулил все усилия и попытки Украины окончательно перетянуть Трампа на свою сторону.

«Я сейчас вижу очень много комментариев. Все стали специалистами и знатоками того, что думает Трамп. Вот я смотрю на последние события девяти месяцев, у меня четкое впечатление, что даже Трамп не знает, о чем он думает и на что нацелен, потому что так крутиться, как крутится Трамп… Кстати, это, опять же, в психотипе этого человека, он всегда так себя вел, ему так удобно, потому что он делает очень много оплеух, потому что он делает очень много оплеух, потому что он делает очень много оплеух, потому что он делает очень много хлопков, потому что он делает очень много оплеух, потому что он делает очень много хлопков, потому что он делает очень много хлопков, потому что он делает очень много хлопков, потому что он делает очень много неправильных шагов, его позиция такова уже 9 месяцев», – комментирует Святослав Дубина.

Попутно военный замечает, что до прихода Трампа к власти именно так вел себя путин, что вот держите меня семеро, то ядерное оружие использую, то еще что-то, то есть такой городской сумасшедший. Однако, констатирует он, за последние 9 месяцев мы уже и забыли, что путин так себя непонятно вел, теперь эту роль исполняет Трамп.

«И сейчас эти разговоры, что кто-то знает, что думает и как действует Трамп… Ну, я не взялся бы брать на себя такую ​​ответственность, потому что трудно говорить, что в голове путина. Это такой ложный путь, когда люди своими этично-нравственными взглядами пытаются оценить действия этого недоимперца, человека со склоненным моральным компасом. Единственное – Америка не заинтересована в завершении войны в Европе, то есть ей за шею не капает», – заключает Святослав Дубина.

Как сообщала Politeka, Томенко объяснил, что возможная встреча Трампа и путина в Будапеште – это не антиевропейский шабаш.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман объяснил, почему на встрече с Зеленским Трамп угрожал и отбросил карты.