Украинские школы и вузы останутся закрытыми до самой осени
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью «Сегодня» рассказал о том, что учебный год в Украине завершится дистанционно. То есть учебные заведения уже не откроются этой весной после ослабления карантина.
При этом Ляшко отметил, что некоторые учебные заведения все же откроются на какое-то время для проведения ВНО.
«Учебные заведения уже открываться не будут. Они открываются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО», - заявил главный санитарный врач.
Оккупанты пошли в атаку на участке отвода войск: срочное сообщение штаба ООС и данные о раненых
Горящий небоскреб, кредит от МВФ и жесткий урок доллару - главное за ночь
Погода слетела с катушек, Украину накроет природный катаклизм: к чему готовиться
Новые правила в клиниках с 5 мая: Минздрав экстренно предупредил украинцев
В свою очередь, школы уже готовятся к тому, что закрывать учебный год дистанционно.
Ранее сообщалось, что в начале нового учебного года украинским школьникам придется потратить месяц на то, чтобы догнать программу, пропущенную за время карантина.
Об этом заявил председатель комитета ВРУ по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак. Он отметил, что несмотря на проект «Всеукраинская школа онлайн», нельзя быть уверенными, что все школьники используют предоставленные им ресурсы.
По его словам, не стоит рассчитывать, что следующий учебный год начнется как обычно. Нардеп отметил, что сначала детям предстоит потратить около месяца на корректирующие занятия, который помогут всем догнать школьную программу.
Напомним, в МОН подготовили кардинальные изменения для украинских школьников.
Как сообщала Politeka, стало известно, когда украинские школьники уйдут на каникулы: «Уроки будут проходить до…».
Также Politeka писала, что когда украинские школьники пойдут на каникулы, важное заявление Минобразования.