Украинские школы и вузы останутся закрытыми до самой осени

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью «Сегодня» рассказал о том, что учебный год в Украине завершится дистанционно. То есть учебные заведения уже не откроются этой весной после ослабления карантина.

При этом Ляшко отметил, что некоторые учебные заведения все же откроются на какое-то время для проведения ВНО.

«Учебные заведения уже открываться не будут. Они открываются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО», - заявил главный санитарный врач.

В свою очередь, школы уже готовятся к тому, что закрывать учебный год дистанционно.

Ранее сообщалось, что в начале нового учебного года украинским школьникам придется потратить месяц на то, чтобы догнать программу, пропущенную за время карантина.

Об этом заявил председатель комитета ВРУ по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак. Он отметил, что несмотря на проект «Всеукраинская школа онлайн», нельзя быть уверенными, что все школьники используют предоставленные им ресурсы.

По его словам, не стоит рассчитывать, что следующий учебный год начнется как обычно. Нардеп отметил, что сначала детям предстоит потратить около месяца на корректирующие занятия, который помогут всем догнать школьную программу.