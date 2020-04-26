В Минобразования заявили, что несмотря на карантин летние каникулы в украинских школах начнутся в обычные сроки

Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала и. о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Она отметила, что в июне школьники точно не будут учиться, так как на этот месяц запланировано уже окончание учебного года. По словам Мандзий, учебный процесс в школах завершится уже в мае.

«Минздрав рекомендовал сохранить привычную структуру учебного года. Учебный процесс в учебных заведениях заканчивался в последнюю неделю мая. Так в этом году. Уроки с использованием дистанционных технологий будут проводиться до конца мая», - пояснила и. о. министра.

Она также сообщила, что Минобразования рекомендовало руководствам школ провести корректирующее обучение в сентябре, а не летом. Мандзий пояснила, что это обучение будет направлено на диагностирование ситуации, а также повторение и обобщение материала, который школьникам пришлось осваивать на карантине.

Ранее мы писали о том, что украинские школы призвали отказаться от последних звонков и выпускных в этом году.

С соответствующим призывом выступило министерство образования и науки Украины. На сайте ведомства появилось соответствующее информационное письмо, обращенное к администрации украинских школ.

В тексте и. о. главы Минобразования Любомиры Мандзий руководству школ предлагают воздержаться в этом году от массовых мероприятий, в том числе от «Последнего звонка» и выпускных вечеров, в связи с карантином.

Напомним, украинским школьникам приготовили новое испытание: «По окончании карантина...».

Как сообщала Politeka, выпускных не будет: в МОН выступил с новым заявлением, что ждет школьников.

Также Politeka писала, что украинские школьники будут учиться летом: "зато отменят...", что придумали в Минобразования.