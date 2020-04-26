Уже со следующего учебного года

Руководитель Минобрнауки Любомира Мандзий рассказала о кардинальных изменениях, которые ожидают украинские школы в 2020 году

Как сообщает Politeka.net, и.о министра сообщила о нововведениях изданию "Радио Свобода".

Как заявила Любомира Мандзий, на сегодняшний день в 190 школах Украины уроки ведут на русском языке. Но уже этой осенью, со следующего учебного года, 80% программы для средних и старших классов (начиная с пятого) переведут на украинский язык - таково требование министерства.

"Со следующего учебного года для учеников 5-го и высших классов 80% программы должно происходить только на украинском языке", - подчеркнула Мандзий.

Глава ведомства отметила, что в рамках реформы педагоги уже прошли специальную языковую подготовку - их обучали украинскому. Благодаря этому все украинские учителя смогут преподавать на государственном языке, как того требует новое законодательство.

"Для организации этого были проведены многие мероприятия по изучению учителями украинского языка. Эти учения для учителей происходили в разных уголках Украины. К этим учениям привлекались все учителя", - сообщила и.о. министра.

Любомира Мандзий подытожила, что благодаря нововведениям власти смогут реализовать положения об образовании и о полном общем среднем образовании.

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