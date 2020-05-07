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Курс валют готовит новый разворот, все изменится в один миг: "доллар неожиданно..."

Курс валют в Украине 7 мая покажет настоящее лицо гривны, доллару и евро устроят настоящую взбучку.

Доллар сегодня можно будет приобрести за 26,9323 грн. Вчера он торговался по 26,9774 (-0,0451).

Уточним, что к средине прошлого дня доллар торговался по 26,9578 за один «вечнозеленый».

Украинцам выдадут новые паспорта, появилось объяснение: «нужны, чтобы…»

У украинцев может появиться новый «паспорт здоровья» по рекомендации ВОЗ

Идею о выпуске новых документов, подтверждающих отсутствие в организме опасного уханьского вируса, сейчас рассматривают во Всемирной организацией здравоохранения. С соответствующим предложением ранее выступили власти Греции.

Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив отметила, что Украина готова к введению подобных документов, если ВОЗ одобрит эту идею.

Предполагается, что такой паспорт позволит людям посещать другие страны в условиях пандемии и карантина. Он станет дополнительным документом, необходимым для выезда за границу.

День памяти не отменяется, Шмыгаль выступил с неожиданным заявлением: "Просьба обеспечить…"

В этом году массовых мероприятий в честь окончания Второй мировой войны в Украине не будет

Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он сообщил, что массовые мероприятия, запланированные на 8 и 9 мая, были отменены в связи с карантином.

В то же время глава правительства сообщил, что украинских ветеранов войны поздравят в индивидуальном порядке. В связи с этим он обратился к региональным властям.

«Единственная просьба к главам областных государственных администраций - лично или на уровне заместителей обеспечить индивидуальное чествование ветеранов Второй мировой войны, которые есть в областях, в этом году», - призвал Шмыгаль.

Напомним, Лукашенко в отчаянии неожиданно обратился к Зеленскому: "Приглашаю хотя бы...".

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