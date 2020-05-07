Курс валют в Украине 7 мая покажет настоящее лицо гривны, доллару и евро устроят настоящую взбучку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Доллар сегодня можно будет приобрести за 26,9323 грн. Вчера он торговался по 26,9774 (-0,0451).

Курс евро сегодня будет в районе 29,1017 гривен. А днем ранее валюта торговалась по 29,2691 грн (-0,1674).

Уточним, что к средине прошлого дня доллар торговался по 26,9578 за один «вечнозеленый».

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Об этом в эфире украинского телеканала рассказал финансовый эксперт Ярослав Жалило.

По его словам, национальная валюта может уйти на дно после того, как будет отменен карантин и возобновится работа украинской экономики.

Жалило также предположил, что в результате оживления экономики после смягчения карантина может произойти определенное проседание курса гривны.

"Хотя считать, что это будет значительное проседание, я бы не стал. Мы имеем факторы, которые укрепляют курс гривны – это положительная динамика цен на энергоресурсы, экспорт не так сильно ухудшается, как импорт, а также стабилизировался отток капиталов из Украины", – озвучил эксперт нюансы.

Напомним, доллар не остановить: украинцам дали точный прогноз, что будет с курсом уже через неделю.

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