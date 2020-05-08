Третий день подряд бьет рекорды количество новых случаев заболевания китайским вирусом в Украине

Пугающая ситуация зафиксирована во Львовской области. Там, количество заражений резко увеличивается уже третий подряд. Так, за сутки 7 мая зафиксированно 65 новых случаев заражения.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook

"+65 инфицированных на Львовщине за последние сутки (из 315 исследований). Это самый большой результат на сегодня по Украине. Собираем штаб быстрого реагирования", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что с 11 мая в Украине вводится адаптивный карантин. Это значит, что местные власти в регионах смогут самостоятельно усиливать ограничения, в случае ухудшения обстановки с заболеваемостью.

Отметим, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 504 новых случая заболевания, 21 человек умер, но 310 пациентов выздоровели.

Такие данные озвучил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 8 мая. При этом он назвал рекордным как число умерших, так и количество выздоровевших за сутки.

За все время пандемии в Украине подтверждено 14195 случаев. Больше всего больных сейчас - в Черновицкой области (2097), Киеве (1721) и Ивано-Франковской области (1078).

Всего в результате осложнений, вызванных болезнью, умерла 361 человек. Как отмечают в ведомстве, среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

Между тем в мире по состоянию на утро 8 мая обнаружили уже более 3,8 миллиона случаев вируса.

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