Погода в Украине 11 мая готовит украинцам новое испытание, столбики термометров днем прогреются до неимоверных 28 градусов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра в Facebook.

«11 мая в Украине будет царить прекрасная погода. Осадков не ожидаем. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в западных и южных областях днем местами порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 6-11; днем 23-28, на востоке страны 18-22», - говорится в сообщении.

В Киеве и области синоптики прогнозируют от 25 до 27 тепла. Ночью же похолодает до 7-10 тепла.

Также в Укргидрометцентре уточнили, что в большинстве восточных районов, а также в Одесской, Николаевской и Запорожской области будет повышенный уровень пожарной опасности.

Как сообщалось ранее, известный народный синоптик Леонид Горбань рассказал о погоде, которая ждет украинцев в мае — по его словам, прогнозируются еще четыре волны похолодания, а также возможны заморозки.

Как пояснил синоптик, эти погодные явления являются традиционными для украинских широт, однако майских заморозков на почве следует ожидать жителям северных и восточных областей.

Напомним, погода окончательно спятила, дожди ударят только по одной области.

Как сообщала Politeka, погода не устает кошмарить украинцев, предупреждение синоптиков.

Также Politeka писала, что погода готовит новый разворот, украинцев предупредили об опасности.