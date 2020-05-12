Погода в Украине 12 мая удивит изменениями, теплая весенняя погода сменится похолоданием и грозами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Так, на западной Украине будут ливни и грозы. Похолодание здесь достигнет 10-17 градусов. Хотя ночью ожидается от 9 до 12 тепла.

Украинцам на севере страны стоит ожидать дневных 19-21 градуса по Цельсию. Ночью же будет от 11 до 15 тепла.

В центральных районах будет немного теплее: 19-23 градуса выше нуля. Ночью столбик термометра покажет от 12 до 14 градусов.

А вот жителям южных регионов Украины стоит ожидать 20-24 тепла. Дожди и грозы спровоцируют ночное похолодание, воздух будет в пределах 10-14 тепла.

Ливни будет и на востоке страны, однако в Донецкой и Луганской областей все будет отличаться. В Луганске и области осадков совсем не будет, хотя небо и затянет тучами. А вот в Донецкой области пройдет небольшой дождь.

Как сообщалось ранее, известный народный синоптик Леонид Горбань рассказал о погоде, которая ждет украинцев в мае — по его словам, прогнозируются еще четыре волны похолодания, а также возможны заморозки.

Как пояснил синоптик, эти погодные явления являются традиционными для украинских широт, однако майских заморозков на почве следует ожидать жителям северных и восточных областей.

Напомним, погода окончательно спятила, дожди ударят только по одной области.

Как сообщала Politeka, погода не устает кошмарить украинцев, предупреждение синоптиков.

Также Politeka писала, что погода готовит новый разворот, украинцев предупредили об опасности.