Украинцев предупредили о резком изменении погоды, весеннее тепло сменят заморозки и град

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

«Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий по Украине. По Киеву 12 мая порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем грозы (И уровень опасности, желтый). Ночью 13 мая заморозки на почве 0-2 (И уровень опасности, желтый). По Киевской области 12 мая порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем грозы, в отдельных районах град (И уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ночь на 13 мая столбики термометра опустятся до 0-5 градусов, что соответствует желтому уровню опасности.

«Ночью 13 мая в западных областях заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый); в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве 0-5 (И уровень опасности, желтый)», - подчеркивается в сообщении.

Ранее мы писали, что этим летом украинцев ждет уже привычная жара, но не обойдется и без неприятных сюрпризов. По словам климатолога Надежды Максименко, обычно после холодной зимы бывает жаркое лето и наоборот. Однако в этом году такого ждать не стоит, несмотря на аномально теплую зиму. Она пояснила, что это тепло могло компенсировать прошлое лето, которое было довольно прохладным. В свою очередь, предстоящее лето обещает быть традиционно жарким, без непривычных холодов.

Напомним, погода окончательно спятила, дожди ударят только по одной области.

Как сообщала Politeka, погода не устает кошмарить украинцев, предупреждение синоптиков.

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