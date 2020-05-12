Карантин в Украине продлят после 22 мая, сейчас в стране фиксируется пик заболеваемости китайским вирусом

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в эфире "Сніданку з 1+1".

"Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать", - заявил он.

Выходит из карантина страна будет в пять этапов. Сейчас правительство занимается планированием того, когда будет каждый из них.

"Сегодня трудно прогнозировать. Сейчас мы находимся на пике заболеваемости. Мы идем ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно. Мы даже немножко падаем по количеству отношения заболевавших к тем, кто уже болеет. Мы все еще не имели ни одного дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысило или была равно количеству тех, кто заболел. Это очень важный переломный этап, когда мы будем понимать, что прошли пик", - добавил премьер.

Напомним, врач-вирусолог с 30-летним стажем Алла Мироненко предупредила украинцев, что маски придется носить еще очень долго.

По ее словам, вся сложность ситуации заключается в том, что определить пик эпидемии в Украине будет возможно уже постфактум: когда она закончится.

Напомним, в Минздраве неожиданно признались, что обманули украинцев: "можно было и не закрывать".

Как сообщала Politeka, безвиз после карантина: в МИД сделали важное заявление, «выехать в Европу можно будет…».

Также Politeka писала, что кардинальные изменения в работе транспорта произойдут в Украине с 12 мая: кому больше не надо ходить пешком.