В Украине изменятся правила установки газовых плит с 1 июня

Согласно изменениям в Государственные строительные нормы (ГСН) В.2.5-20:2018 "Газоснабжение", с начала лета в Украине разрешается устанавливать газоиспользующее оборудование в многоквартирных домах до 10-го этажа включительно.

Так, согласно новым правилам разрешено:

установку бытовых плит до 10 этажа включительно;

газификацию только первого уровня для многоуровневых квартир, расположенных на 10 этаже.

До внесения соответствующих правок в ГСН запрещалось проектирование газовых бытовых генераторов в новом многоквартирном жилье выше 3-го этажа.

Напомним, сумма неплатежей украинцев за транспортировку газа в период карантина составила 500 млн грн.

Кроме того, убытки газораспределительных компаний в январе-апреле достигли 1,2 млрд грн из-за убыточного тарифа на распределение газа, установленного Нацкомиссией по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на первое полугодие текущего года.

Добавим также, с мая украинцы получают уже две платежки за газ.

Отдельно придет квитанция за объем потребленного газа в апреле, а другая за транспортировку газа в мае.

Одну платежку разделили на две исполняя требование Евросоюза в рамках Третьего энергетического пакета. Предполагается, что это снизит конечную плату для потребителей.

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