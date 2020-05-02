Уровень тарифов на коммунальные услуги необходимо привести в базовое состояние, поскольку из-за их завышения люди не могут их оплатить

Об этом рассказал экономист Алексей Кущ, передает Gazeta.ua.

«До сих пор не создали систему справедливых тарифов. Это чисто экономическая категория, где цена формируется за счет реальной себестоимости услуги и среднего уровня рентабельности на смежных рынках», отметил он.

При этом размер субсидии уже не может компенсировать дефицит средств, который образовался у людей из-за карантина.

«Единственный выход сократить задолженность до системно-безопасного уровня - привести базовые тарифы и цены на услуги государственных и естественных монополий до уровня справедливых. Запретить повышать тарифы в течение трех лет. Но позволить населению реструктуризировать долги без начисления штрафных санкций», - подчеркнул он.

А основная причина того, что украинцы попадают в долговую яму, утверждает Кущ, являются темпы роста тарифов. Рост доход не успевает за ними.

«Отопительный сезон 2019-2020 годов был нестандартным. Это аномально теплая зима и низкие цены на газ на европейских хабах. Если взять прошлые годы, то платежеспособность украинцев по оплате коммунальных услуг росла на 15%. Однако уровень тарифов повышался на 25%. Должно быть наоборот», - уточнил он.

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