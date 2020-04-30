Платить придется даже тем, кто не пользовался газом

В мае украинцы получат уже две платежки за газ

Отдельно придет квитанция за объем потребленного газа в апреле, а другая за транспортировку газа в мае.

Одну платежку разделили на две исполняя требование Евросоюза в рамках Третьего энергетического пакета. Предполагается, что это снизит конечную плату для потребителей.

Тариф за потребленный газ одинаковый по всей Украине и составляет 3,71 гривны за кубометр, что на 14,3% меньше чем в марте (тогда было 4,33 гривен за кубометр).

Этот тариф определяет "Нафтогаз" и он может меняться ежемесячно. Цена газа для украинцев включает в себя оптовую стоимость газа на голландском газовом хабе TTF плюс наценка газсбытов и "Укртрансгаза".

Цена же за транспортировку газа отличается не только в разных областях Украины, но даже и в районах. В марте дешевле всего платить в Киеве – 0,34 гривны за кубометр газа, а дороже всего в части Львовской области – 2,39 гривны.

Это объясняется плотностью населения – когда она низкая, то себестоимость транспортировки возрастает. Там сети длиннее, а потребителей меньше, поэтому надо больше средств на их содержание. Таким образом, в селах и поселках за транспортировку приходится платить намного больше, чем в Киеве, где плотность населения самая высокая.

Еще один важный нюанс, за транспортировку придется платить даже тем, кто не потреблял газ в апреле или мае. Все дело в том как рассчитывался тариф за транспортировку. Для потребителей подсчитали, сколько они использовали газа за период с 1 октября 2018 по 31 сентября 2019. Поделили это на 12 месяцев, а затем это количество кубометров умножили на местный тариф. Поэтому цена за транспортировку не зависит от того, потребляется ли сейчас газ.

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