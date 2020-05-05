Украинцам хотят списать долги за коммуналку, которые накопились до 1 января 2020 года

На сайте Верховной Рады появился законопроект "О списании задолженности населения за поставку природного газа, централизованное отопление и снабжение горячей воды, поставку электрической энергии, которая сформировалась по состоянию на 1 января 2020 года"

Документом предлагается списать задолженности населения за следующие виды услуг:

за природный газ перед поставщиками природного газа для нужд бытовых потребителей;

за централизованное отопление и снабжение горячей воды, услуг населению субъектами хозяйствования, которые являются исполнителями этих услуг;

за поставку электрической энергии для каждого класса потребителей перед соответствующими поставщиками услуг.

Отметим, по данным Государственной службы статистики по состоянию на 1 января 2020 года задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги достигла 63,7 миллиардов гривен. Это вдвое больше, чем дефицит государственного бюджета.

При этом коммунальщики уже предупреждают о рисках перебоев с предоставлением услуг. В масштабах всей страны проблемы могут начаться уже в ближайшие недели.

Так, водоканал Ивано-Франковска уже заявил, что находится на грани остановки. Около четверти жителей города не заплатили за воду за март. У предприятия нет денег на зарплаты сотрудникам, а вскоре не будет чем заправлять машины, поэтому аварийные бригады просто не смогут работать.

Такая ситуация в Украине не только в одном городе. И это чревато плачевными последствиями. Если водоканал останавливается – это чрезвычайная ситуация, антисанитария и вспышка инфекционных болезней.

Эксперты прогнозируют, что если украинцы не начнут платить за коммуналку, то вскоре города начнут утопать в не вывезенном мусоре, который из-за нехватки денег будут вывозить гораздо реже, а со временем и вовсе могут остановиться.

Жителей Полтавы предупреждают, что город может остаться без горячей воды. Причина все та же – долги.

В сложившейся ситуации эксперты называют законопроект не чем иным как экономической диверсией. И предупреждают, что списание долгом грозит обернуться катастрофой для страны.

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