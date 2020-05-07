Сильная песчаная буря обрушилась на столицу, накрыв город красной мглой

Масштабное ЧП произошло в городе Ниамей, столице Нигера, 4 мая. Как сообщают местные СМИ, огромная стена песка и пыли прошлась по городу и привела к сильному ухудшению видимости (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). В отдельных районах города можно было заметить мглу зловещего красного цвета.

Впрочем, несмотря на масштаб катаклизма, серьезных повреждений и пострадавших удалось избежать.

Отметим, что подобные катаклизмы возможны не только в Африке. Так, за последние месяцы с капризами стихии несколько раз сталкивалась Одесская область. Так, 26 апреля там прошла пылевая буря. Ее заметили в селе Ставрово в Окнянском районе.

Сообщалось, что причиной непогоды тогда стало длительное отсутствие дождей в регионе. Засуха превратила верхний слой почву в пыль, которую и поднял сильный ветер.

Кроме того, 11 марта в Одессе прошла песчаная буря. Тогда облака пыли накрыли Малиновский, Киевский и Суворовский районы. Штормовой ветер принес в город песок с побережья Черного моря. Местные жители рассказывали, что во время бури видимость в Одессе сокращалась вплоть до нескольких метров. Скорость порывов ветра в это время составляла до 25 м/с.

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