Кабинет министров планирует изменить медицинскую реформу в Украине

Как сообщает Politeka.net, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал во время видеоконференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. Его слова передает официальный правительственный портал.

Премьер заявил, медреформа очень важна для Украины, но эпидемия помешала ее внедрению. По словам Дениса Шмыгаля, украинское правительство намерено пересмотреть нововведения и перенять опыт немецких коллег.

"Мы сейчас думаем над возможной корректировкой некоторых аспектов реформы. В этом вопросе мы будем ориентироваться, в том числе и на немецкую медицинскую систему, которая в сегодняшних условиях лучше всего в Европе отреагировала на вызовы", - объяснил глава Кабмина.

Ангела Меркель заявила, что Германия готова поддержать Украину в развитии медицинской сферы. Вдобавок, канцлер уже выбрала специального советника, который будет консультировать украинцев по всем вопросам.

Ранее в Минздраве уже рассказали о том, что украинцам готовят новые тарифы на медицинские услуги. Их собираются заложить в бюджет 2021 года. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, тарифы будут соответствовать зарплатам медиков и позволят не сокращать медперсонал.

Украинцы скептически отнеслись к планам Кабмина. Пользователи сети ожидают, что после нововведений станет только хуже, ведь в Германии развита именно частная медицина, где за медуслуги нужно платить немалые деньги:

"С вас 12 тыс грн"; "Пусть лучше ориентируется на немецкую систему оплаты"; "Чтобы была немецкая медицина, нужно вложить большие деньги в течение десятилетий"; "коррупция ничего не даст сделать. Никакого толку от твоих вложений, если их украдут"; "много ли украинцев останется в живых после вашей реформы?"; "Пугает "...в том числе и на немецкую систему...". ***, а не пробовали просто от начала и до конца ВНЕДРИТЬ ОДНУ СИСТЕМУ? Задолбали реформаторы с песенкой "Я ее слепила из того что было..."; "Немецкая система основана на частных больницах. Надо бы уже собственной головой обзаводиться".

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