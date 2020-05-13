Возобновление транспорта в Украине произойдет только при определенных условиях

Об этом во время отчета работы правительства в Раде заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Politeka.net.

В частности, глава правительства озвучил неутешительный прогноз украинским автоперевозчикам, которые сегодня устроили масштабный бунт под окнами Кабинета министров.

Денис Шмыгаль заявил, что автоперевозчикам придется еще потерпеть с возобновлением перевозок пассажиров в Украине.

По его словам, междугородние, пригородские перевозки и метро способствуют чрезвычайно быстрому и широкому распространению смертельного китайского вируса по стране и делают невозможной его локализацию.

Возобновление работы транспорта при соблюдении определенных правил, как утверждает Денис Шмыгаль, будет начинаться с третьего этапа ослабления карантина.

Выступая в Раде Денис Шмыгаль также добавил, что сперва будет возобновлена работа пригородного транспорта, затем междугородного транспорта, а потом уже запустят метрополитен.

"Сейчас это однозначно приведет к вспышке, которая вернет страну обратно к началу карантина", - подытожил глава Кабмина.

Ранее мы рассказывали о том, что украинские автоперевозчики устроили масштабный бунт в центре Киева. Сообщалось, что на Европейскую площадь в столице съезжаются автобусы со всех регионов Украины.

Как утверждают водители, они намерены добиться от Кабинета министров разрешения на возобновление внутренних и международных перевозок.

"Люди жалуются, что из-за запретов им нечем кормить своих родственников. Акция назначена на 10:00. Автобусы продолжают прибывать в центр Киева. Столичным жителям следует быть готовыми к большим пробкам", - говорилось в сообщении.

Напомним, как на Майдане: новый бунт разгорелся в Киеве, никакой карантин не поможет, кадры с места.

Как сообщала Politeka, массовый бунт охватил еще одну область, украинцы пошли на крайние меры, трасса перекрыта: кадры.

Также Politeka писала, что новый бунт под окнами Зеленского, украинцы нашли неожиданный способ достучаться до президента: кадры.