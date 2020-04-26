Новый бунт против карантина вспыхнул в Украине, на этот раз протестуют фермеры из Херсона

Более 300 аграриев митингуют из-за закрытия овощных рынков на Херсонщине, протестующие перекрыли трассу международного значения.

Все дело в том, что на фоне карантина в селе Великие Копани был закрыт крупнейший оптовый рынок Херсонской области.

Теперь людям ничего не остается, как сбывать свои скоропортящееся товары в супермаркеты, которые, пользуясь ситуацией, диктуют сельхозпроизводителям свои оптовые цены.

По данным местных СМИ, акция проходит мирно, но на месте присутствуют полицейские. Они обещают привлечь всех к административной ответственности.

Как стало известно, один из фермеров выбросил на проезжую часть огурцы, которые привез в микроавтобусе. Этим он хотел показать, что овощи и ягоды просто сгнивают, поэтому аграрии вынуждены их выбрасывать.

Пользователи в соцсетях комментируют произошедшее.

«Пока мы покупаем в супермаркетах дорогие импортные овощи, на Херсонщине фермеры не могут продать свои. Редис сдают оптом по 2 гривны, огурцы — по 8, капусту — по 5. А покупателей мало, потому что закрыты рынки. Они просят открыть рынки. И спрашивают — откуда у нас импортные овощи, когда границы закрыты?», — пишут в сети.

Ранее мы писали, в Одессе митинговали против закрытия рынков.

Одесские предприниматели не хотят мириться с определенными карантинными ограничениями, а именно закрытием рынков по всей Украине.

В среду 22 апреля они выходили на акцию протеста-автопробег.

На авто протестующих наклеили надписи "Открыть рынки страны". Участники акции считают несправедливым то, что магазины в карантин продолжают быть открытыми, а рынки закрыли.

Напомним, в Минздраве раскрыли, какое ограничение останется с украинцами надолго: «Мы будем вынуждены…».

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