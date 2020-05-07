Президент України Володимир Зеленський, розуміючи, що стрімко втрачає свій рейтинг, вирішив задіяти свій останній резерв

І цей резерв – перша леді Олена Зеленська, пише на своїй сторінці у Фейсбуці політичний експерт Андрій Головачов.

«Сьогодні Офіс Президента запустив Олену Зеленську з програмою «руйнування бар'єрів між українцями». Перша леді країни, мабуть, погано розуміючи сенс завченого тексту, намагається зробити з українцями те, що нікому не вдалося ще з часів Богдана Хмельницького», – зазначає автор.

За його словами, українці вже давно помітили одну особливість перших осіб держави: тільки рейтинг президента починає стрімко падати, політтехнологи радять підключати дружин та інших членів сім'ї, щоб утримати електорат.

«Справа порятунку гаранта Конституції стає суто сімейною справою», – підкреслює Головачов.

І хоча ця практика завідомо провальна, оскільки рейтинг, що обвалився, в умовах станово-феодального характеру держави і соціальної нерівності ніщо не врятує, клієнт готовий повірити в таку паличку-виручалочку.

До того ж, зазначає політолог, часто дружини самі рвуться в бій, щоб залишитися першою леді і на другий термін, і в цьому прагненні можуть наламати дров, якщо їх вчасно не зупинити.

Плюс до всього, політтехнологам доводиться якось відпрацьовувати чималі бюджетні гроші, які клієнт готовий платити за утримання свого рейтингу.

Проте в сукупності весь цей набір показує те, що Зеленський чітко йде шляхом свого попередника Петра Порошенка.

Коли в травні 2017 року рейтинг п'ятого президента впав до 12%, то перед ним було два шляхи, нагадує Головачов: «або припинити дерибанити бюджет, терміново проводити реформи, яких вимагав Захід, саджати корупціонерів і. т д, або продовжувати дерибанити бюджет, але паралельно почати активно розвішувати народу локшину на вуха».

Порошенко вибрав другий варіант і випустив на екрани дружину, яка показувала напівголодним українцям вправи для схуднення. Проте пізніше президенту пояснили, що європейські технології в злиденній країні не працюють, і почали готувати його до традиційних селянських цінностей: Томосу, державної мови тощо.

«Те, що ОП запустив Олену Зе – це найяскравіше підтвердження, що реальний рейтинг Президента, мабуть, вже десь у районі 25%. Ну, а раз так, то доводиться дружині Зеленського здійснювати гераклієві подвиги і зруйнувати бар'єри між українцями. Чого тільки не готові руйнувати перші леді, якщо їхні чоловіки не бажають виконувати свої обіцянки!», – резюмував політолог.

Раніше ми писали, що Олена Зеленська поділилася роликом у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, в якому розкрила нюанси дистанційного навчання.

"Після запуску "Всеукраїнської школи онлайн" я отримала безліч питань ... Але спочатку хороша новина для молодших школярів та їх батьків. Незабаром для учнів з 1 по 4 клас почнеться трансляція відеоуроків з чотирьох предметів: українська мова, математика, наука, мистецтво" , - оголосила Зеленська, додавши, що також "школа" стає безбар'єрною, тобто сюжети буде супроводжувати сурдопереклад.

Більшість користувачів негативно поставилися до чергового звернення першої леді. Українці обурюються, що "відосики не намажеш на хліб".

Нагадаємо, масовий демарш проти Зеленського набирає обертів.

Як повідомляла Politeka, новий голодний бунт спалахнув в Україні, людей штрафують і залякують.

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