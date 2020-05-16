Депутат партии «Слуга народа» Евгений Шевченко уверен, что лучше советской медицины ничего не было

Об этом он заявил в программе «Тема дня», а видеозаписью разговора поделилась на своей странице в Фейсбуке ведущая и журналист Дария Гирна.

По его словам, капиталистический подход к медицине в Украине никогда не приживется.

«Я хочу, чтобы у нас была система, как в Советском Союзе, потому что это лучшая система, которая была во все времена, и пандемия показала, что это лучшая система. И поэтому у нас нет такой катастрофы, как в других странах. У нас советская власть, когда была, в 1920-1930-х годах такие пандемии получала! Это все через кровь и смерти людей опыт, понимаете. Это нарабатывалось годами», – заявил парламентарий.

Не обошлось и без упоминания бывшей главы Минздрава Ульяны Супрун. Шевченко заявил, что ее намерения сделать в Украине такую же медицину, как в Великобритании или Канаде, были заведомо обречены на провал. И тут же он озвучил свой рецепт медреформы по-украински:

Друзі, сьогодні в "Темі дня" говорила з депутатом "Слуги народу" Євгеном Шевченком. Він зізнався, що є прихильником радянської системи медицини, але дітей водить в клініку "Борис". Ніколи не лікувалася в "Борис". Хтось знає, там теж жива черга з 5-ї ранку, нема йоду, 50 грн на шприци і конверт хірургу після операції?) Gepostet von Дарія Гірна am Freitag, 15. Mai 2020

«Главное - все, что предшественники наши разрушили, надо восстановить. Это главная реформа медицинская, которую я вижу».

Депутат также уверен, что бюджетные средства должны распределяться по больницам в зависимости от численности населения в том или ином регионе.

В подписи к публикации на Фейсбуке Гирна отметила тот момент, что сам Шевченко, который так ностальгирует по советской медицине, совершенно не гнушается медицины «капиталистической» и своих детей водит в частную клинику «Борис»

«Никогда не лечилась в «Борис». Кто знает, там тоже живая очередь с 5 утра; нет йода, 50 грн на шприцы и конверт хирургу после операции?)», – иронизирует журналистка.

Напоним, Супрун решила "проучить" Зеленского за провал реформы и поплатилась.

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