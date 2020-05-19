Известный российский режиссер Андрей Кончаловский сделал скандальное заявление про Украину

Так он заявил, что захват Россией украинского полуострова Крым является правильным ходом, а украинцы скоро поймут, что Украина никогда не сможет стать частью Европы.

Такое мнение выразил российский режиссер Андрей Кончаловский, 2017 года в интервью изданию Белсат.

"Просто сказать, что государство — это Владимир Путин. Несомненно, это и Путин. Но сейчас еще мало государства в государстве. Надо еще похлеще, на мой взгляд. Тем не менее, страна перестала хромать где-то, ее можно воспринимать как серьезную политическую, да не только, силу в мире. РФ перестали игнорировать", — заявил Кончаловский.

По его словам, вторжением в Крым Россия показала свою силу.

"Донбасс здесь ни при чем. Донбасс — не часть России. Донбасс — часть российской культуры. А Крым — это территориально часть России... Я там был. Я снимал кино... Я очень люблю Крым. Я там провел большую часть детства. Я думаю, что это был единственный правильный сегодня ход", — отметил Кончаловский.

Режиссер выразил надежду касательно "прозрения" украинского народа. По его словам, Украина якобы никогда не сможет стать Европой, поэтому пора с эти смириться.

"Я надеюсь, что украинский народ тоже прозреет: то, что Украина может стать европейской страной — это такая же иллюзия, как и что Россия может стать европейской страной…Я думаю, что сейчас в России нет нужды мобилизоваться. Мобилизоваться — то есть "Родина в опасности". А Родина пока, слава богу, не в опасности. Я думаю, мы не собираемся воевать", — отметил режиссер.

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