Украинцам сообщили о новом порядке ухода на пенсию

В постановлении Конституционного суда Украины говорится, что выйти на пенсию теперь можно вне зависимости от возраста. Таким образом, КСУ отменил закон об установке возрастных рамок для начисления пенсионных выплат.

Стоит отметить, что государство анонсировало новое решение Кабмина, который учредит закон, позволяющий женщинам выйти на пенсию с 55-ти лет, пишет 04868.com.ua. Стать пенсионером в указанном возрасте можно лишь в том случае, если у человека уже есть более 30 лет трудовой деятельности.

Пока сроки принятия данного законопроекта неизвестны, планируется, что его примут до конца 2020 года.

Напомним, во второй половине 2020 года пенсию повысят сразу нескольким категориям льготников. Те украинцы, которые получают минимальную пенсию, в июле смогут рассчитывать на прибавку в 131 гривну в этом году.

Ранее сообщалось, что в Украине утвердили средний показатель заработной платы для расчета пенсий - средняя зарплата составляет 9 905 гривен 39 копеек.

Кроме того, в ПФУ сообщили о продолжении финансирования пенсий за май. 15 мая было выделено 3,5 млрд гривен на выплаты.

Как известно, в мае украинцам провели перерасчет пенсий. После индексации, пенсионеры должны были получить прибавку не менее 100 гривен.

Напомним также, что повышение выплат обошло стороной две группы украинских пенсионеров: у пенсионеров, которые выходили на пенсию в 2019-2019 годах, показатель выше, поэтому для них пересчет не производили.

Также увеличение пенсии не коснулось тех, кто получает пенсию по специальным законам.

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