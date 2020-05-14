Специалист раскрыл, ждать ли в этом году новой индексации

В Украине проиндексировали пенсии, однако повышение получили не все

Как оказалось, две категории пенсионеров остались без прибавок, а новой индексации в этом году проводить не планируется.

Как рассказала замначальника главного управления Пенсионного фонда Елена Бойко, расчет был индивидуальным. В частности, в столице он составляет примерно 320 гривен, пишет socportal.info.

При этом отмечается, что сумма прибавки после перерасчета не может составлять менее 100 гривен, все зависит от коэффициентов зарплаты и стажа.

Также повышение пенсий коснулось лишь размер пенсии, и не касается определенных повышений и доплат.

Таким образом, не повысили тем, кто получал выше средней константы, о которой говорится в правительственном постановлении. Ранее этот показатель составлял 4404 гривны, а после 11% повышения - 4888.

В результате тем пенсионерам, которые вышли на пенсию в 2019 году показатель стал выше, поэтому перерасчета произведено не было.

Также перерасчета не было у тех людей, которые получают пенсии по спецзаконам, однако сейчас проводится оценка их выплат в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Бойко сообщила, что пенсионеры получат повышение до 25 мая.

Напомним, глава Минсоцполитики Марина Лазебная сообщила, что Украина столкнулась с нехваткой взносов в Пенсионный фонд.

По ее словам, в Украине нужно ввести такую накопительную пенсионную систему, при которой взносы будут вносить как сотрудник, так и работодатель.

Ранее сообщалось, что с1 июля размер минимальной пенсии вырастет с 1638 до 1712 гривен. Другое повышение ждет пенсионеров в декабре 2020 года. Выплаты вырастут еще на 57 гривен, достигнув 1769 гривен.

Напомним, украинцам озвучили новые правила о пенсиях, стаж отходит на второй план

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