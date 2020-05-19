Украинцам рассказали, когда и какие карантинные ограничения будут снимать

Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга, во вторник, 19 мая.

Так, следующие этапы ослабления карантина запланированы на 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня.

Глава Минздрава рассказал, что критериями для смягчения ограничений являются заболеваемость на 100 тысяч населения конкретной области за последние семь дней, заполненность больниц, принимающих больных коронавирусной инфекцией, а также количество тестирований в области.

Если область соответствует критериям, то она сможет перейти на следующий этап смягчения карантина.

С 22 мая разрешается:

движение городского и пригородного наземного транспорта;

проведение спортивных соревнований;

открытие отелей без работы ресторанов и бассейнов (хостелы пока останутся закрытым);

проведение служб в храмах при условии не более 1 человека на 10 кв. м религиозных сооружений.

На третьем этапе правительство планирует открыть спортивные и детские площадки, учебные заведения (отдельные), метро (спецперевозки), пассажирские перевозки в пределах области, ТРЦ (без зон развлечения и детских площадок), театры и кинотеатры, хостелы, санатории, базы отдыха, заведения общественного питания с посетителями.

На четвертом этапе Кабмин обещал открыть метро и весь наземный пассажирский транспорт, ТРЦ и другие развлекательные заведения, спортзалы и фитнес-центры, заведения общественного питания, учреждения культуры, все учебные заведения.

В то же время Ляшко заявил о продлении карантина до 22 июня.

При этом он указал, что если количество случаев заражения в Украине будет стремительно падать, то, возможно, ограничительные меры и вовсе отменят.

"Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях. Поэтому вопрос в том, что мы до 22 июня будем продолжать карантин, но он будет адаптивный со смягчающими мерами, но все будет зависеть от эпидситуации. Возможно, будет резкое снижение случаев, и карантин мы отменим", — отметил Ляшко.

Напомним, новые правила жизни вступают в силу в Украине с 22 мая, что изменится: «будет полный пипец».

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