Карантинные ограничения в Украине изменят в сторону ослабления

Несмотря на то, что карантин продлят, но с 22 мая начнут запуск общественного транспорта, а с 25 мая разрешат работу детсадов и метрополитена.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире одного из украинских телеканалов.

Так новые правила предусматривают:

движение городского и пригородного наземного транспорта;

проведение спортивных соревнований;

открытие отелей без работы ресторанов и бассейнов (хостелы пока останутся закрытым);

возможность проведения служб в храмах при условии не более 1 человека на 10 кв. м религиозных сооружений.

При этом, что касается проезда в транспорте, то количество пассажиров должно соответствовать местам для сидения. То есть, пока будут ездить только сидячие пассажиры.

С 25 числа правительство разрешит работу детских садов и работу метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация.

Шмыгаль уточнил, что данные правки должны быть приняты на заседании правительства 20 мая.

Глава правительства пояснил, что модель адаптивного карантина — это модель, когда отменяются ограничения, введенные на уровне государства, но при этом правительство работает совместно с местной властью, будет смотреть, соответствует эпидемиологическая ситуация в регионе критериям Министерства здравоохранения.

Украинцы активно комментируют заявление премьера.

«Только сидячие места, это будет вообще полный пипец», «Если так сделают, то билеты вырастут в 2 или 3 раза», «Сейчас только сидячие места разрешены, метро в убыток себе не будет работать», «Экономику теперь долго будут восстанавливать», - пишут в сети.

Напомним, карантин в Украине могут продлить до сентября, в Раде раскрыли детали.

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