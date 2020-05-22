В пятницу, 22 мая, Украина начинает второй этап выхода из карантина и одновременно переход к адаптивной его форме

Новая форма карантина означает, что ограничительные меры будут постепенно смягчаться в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.

Решение о смягчении карантина в каждом регионе принимает комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Пересмотр решений осуществляется каждые семь дней.

Ослаблять карантин могут регионы, в которых за последние семь дней:

на 100 тысяч населения меньше 12 новых случаев COVID-19;

загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, менее 50%;

среднее количество ПЦР и ИФА тестирований составляет более 12 на 100 тысяч населения.

Так, в регионах, в которых осуществляется ослабление карантина, с 22 мая разрешается:

проведение спортивных мероприятий до 50 человек без зрителей;

посещение религиозных мероприятий - не более одного человека на 10 м²;

работа городского, пригородного и внутриобластного транспорта, кроме метрополитена (его работа разрешена с 25 мая);

работа отелей, но не хостелов. При этом рестораны, кафе и бассейны в них не заработают.

Также в Украине возобновляют работу 66 пунктов пропуска на границе со странами Евросоюза и Молдовой.

С 25 мая в Украине заработают детские сады.

Однако стоит отметить, что окончательное решение по этому вопросу остается за местной властью.

Так, к примеру, в Киеве открытие детских садов и школ будет возможным для посещения детьми не ранее, чем через 10-14 дней после решения правительства (25 мая). Об этом 20 мая во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Отметим, восстановление работы трнспорта в стране будет происходить по отдельному графику:

22 мая запустят только пассажирские перевозки автотранспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении.

С 25 мая разрешается работа метро.

1 июня открывают железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.

1 июня должны начать осуществляться межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

С 15 июня должно заработать пассажирское авиасообщение. В этом конкретном вопросе Украина ориентируется на страны ЕС, где называют именно эту дату.

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