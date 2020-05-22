Украинцев всколыхнуло заявление о том, что нардепы решили дать добро на взлом квартир украинцев без решения суда

Об этом идет речь в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг", который Верховная Рада приняла за основу.

За принятие законопроекта №2458 в первом чтении проголосовали 239 народных депутатов.

В пояснительной записке говорится, что проект документа призван урегулировать вопросы переходного периода в связи с введением в действие закона "О жилищно-коммунальных услугах" с 1 мая 2019 года и необходимостью принятия совладельцами многоквартирных домов решений о модели организации договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг.

Среди прочего, законопроектом предлагается внести изменения в ч. 4 ст. 29 закона "О жилищно-коммунальных услугах", разрешив доступ к жилью или иному объекту недвижимого имущества без получения согласия его владельца (пользователя) (несанкционированный доступ) для ограничения (прекращения) предоставление коммунальной услуги.

Также устанавливается, что "несанкционированный доступ к жилью, иного объекта недвижимого имущества для ограничения (прекращения) предоставление коммунальной услуги происходит без получения согласия его владельца (пользователя), если такой собственник (пользователь) отказывается допустить в принадлежащее ему жилье (другой объект недвижимого имущества) представителя исполнителя".

Ранее возможность несанкционированного доступа в жилье была предусмотрена только в неотложных случаях, связанных с необходимостью спасения жизни и здоровья людей или имущества, в случае аварии. Теперь проникновение в жилье без согласия собственника также предложено разрешить "для ограничения (прекращения) предоставление коммунальной услуги".

При этом Главное экспертное управление Верховной Рады в своих выводах отмечает, что предложение о возможности несанкционированного доступа к жилью противоречит ст. 30 Конституции относительно неприкосновенности жилища. Кроме того, положение не согласуется также ч. 1 ст. 233 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Помимо этого, законопроектом предлагается разрешить органам местного самоуправления принимать решения о начале и окончании отопительного периода.

Также предусмотрена возможность включения в состав услуги по управлению многоквартирным домом "других работ (услуг), согласованных сторонами договора". По мнению ГНЭУ, это закладывает риск потенциальных конфликтов между управляющим многоквартирного дома и его совладельцами.

Кроме того, предусматривается ряд нововведений при установлении тарифов на управление многоквартирным домом, а также установить, что тарифы на отопление должны учитывать себестоимость тепловой энергии и обеспечивать рентабельность предприятия.

Отметим, украинцы резко отреагировали на данный законопроект. Однако мнения разделились. Кто-то считает такие нововведения не чем иным, как бандитизмом. В то же время другие считают несправедливой ситуацию, когда одни платят за коммунальные, а другие нет.

«Это возвращение в 90-е. Бандюки или мусора будут вламываться в квартиры под видом коммунальщиков под предлогом неуплаты за коммунальные услуги. Притом без суда и следствия. Особенно когда сейчас сплошь и рядом коммунальщики сами ошибаются в подсчетах и квитанциях», «Экспериментируют с терпением народа», «Все ценное у народа уже забрали, осталось забрать последнее – квартиры», «Копируют рашку», «Зайти в квартиру из-за коммунальных долгов хозяина можно только по решению суда, пусть даже украинского, но суда-а-а! Без решения суда-обычный бандитизм власти», «Первого, кто вломиться, убить успею, ну а дальше, как Бог даст», «Да, топоры теперь раскупят», - пишут в сети.

Напомним, задолжавшие за коммуналку украинцы расплачиваются собаками, Брагар ликует: "пустили тузика с молотка".

Как сообщала Politeka, коммунальщики начнут вламываться в квартиры, радикальное решение принято: "Будут отключать..."

Также Politeka писала, что украинцам готовы простить долги за коммуналку, появился документ: кого коснется.