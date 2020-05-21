Несанкционированное проникновение в жилье может стать обыденностью в Украине

Об этом пишет Politeka.net.

Сообщается, что вчера, 20 мая, Рада утвердила в первом чтении закон, которым нардепы хотят внести изменения в ЗУ "О жилищно-коммунальных услугах".

В частности, этот документ, в случае утверждения в целом, позволит взламывать квартиры украинцев из-за долгов за коммуналку без разрешения владельцев и даже без решения суда.

Этот нормативный акт, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, должен урегулировать некоторые вопросы закона "О жилищно-коммунальных услугах", который был введен с 1 мая 2019-го.

Авторы законопроекта предлагают статью 29, ч. 4 и 5 дополнить абзацами о несанкционированном доступе к жилью должника, чтобы прекратить или ограничить его доступ к коммунальной услуге, даже если владелец выступает против такой процедуры.

"Несанкционированный доступ к жилью, иного объекта недвижимого имущества для ограничения (прекращения) предоставление коммунальной услуги происходит без получения согласия его владельца (пользователя), если такой владелец (пользователь) отказывается допустить в принадлежащее ему жилье (другой объект недвижимого имущества) представителя исполнителя", - сказано в пояснительной записке к документу.

Стоит отметить, что ранее такой несанкционированный доступ (без разрешения суда) мог осуществляться лишь в неотложных случаях - аварии, угроза для жизни людей, то теперь статья закона дополнилась словами "для ограничения (прекращения) предоставление коммунальной услуги".

Более того, авторы законопроекта хотят разрешить органам местного самоуправления самостоятельно принимать решения о начале и конце отопительного сезона.

Ранее мы рассказывали, как карантин отразится на рынке недвижимости. Пока за время его действия спрос на жилье существенно сократился ­– в среднем на 50%. А после окончания ограничительных мер украинцы будут концентрировать внимание на объектах новых форматов, а также на однокомнатных квартирах.

Эксперты не сомневаются, что после отмены карантина в течении месяца будет наблюдаться постепенное увеличение продаж. Выход из ситуации будет плавным, но с наращиванием продаж.

Напомним, украинцы массово лишились квартир после мошеннической схемы.

Как сообщала Politeka, мошенники нашли способ проникнуть в квартиры украинцев на карантине: как избежать обмана

Также Politeka писала, как пострадают украинцы после масштабного слива личных данных, детали скандала с "Дієй"