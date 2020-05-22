В Одесской городской инфекционной больнице начали клинические исследования отечественного препарата "Амизон Макс" в качестве лекарства от коронавирусной инфекции
Больница стала одним из семи медучреждений, где по решению Министерства здравоохранения проводят подобные исследования, информируют
Журналисты задаются вопросом: способен ли “Амизон” помочь от COVID-19? Этот препарат производит киевская компания “Фармак”, принадлежащая одной из самых богатых женщин Украины — Филе Жебровской.
До сих пор клинические исследования проводились лишь на малых группах до 100 человек. Несмотря на то, что “Амизон” выпускается с 1996 года, он не сертифицирован за пределами бывших стран СССР, не рекомендован Всемирной организацией здравоохранения и не упоминается в специализированных зарубежных изданиях, а публикации в отечественных носят заказной характер.
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“Препарат содержит йод и изначально позиционировался как ненаркотический анальгетик. В середине 2000-х ему начали приписывать противовоспалительные, жаропонижающие и иммуномодулирующие свойства. Кроме того, “Амизон” якобы выводит из организма токсины и защищает печень”, – пишет “Думская”.
В Украине препарат продается по цене 80-90 гривен за блистер из 10 таблеток. Врачи выписывают его вместе с другими препаратами при лечении гриппа и ОРВИ, указывая, что он замедляет развитие вируса в организме. “Судя по всему, это обычное плацебо”, – констатируют журналисты.
Напомним, ранее СМИ писали, что мэр Львова Андрей Садовый вернул партию препарата “Протефлазид” производителю, который пытался выдать его за лекарство от коронавируса.
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