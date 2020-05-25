В конце мая украинские христиане будут говорить друг другу поздравления с Вознесением Господним 2020 - одним из самых больших праздников.

Politeka.net предлагает лучшие стихи, прозу и открытки, чтобы поздравить близких с этим великим днем.

Какого числа отмечают Вознесение Иисуса Христа

Вознесение Господне всегда празднуют спустя 40 дней после Пасхи - именно столько Сын Божий провел на земле после своего воскресения из мертвых. За это время Иисус успел поговорить со своими последователями и учениками, а напоследок провел проповедь на горе Елеон возле Иерусалима. Христос сообщил людям, что в будущем наступит время Страшного суда, после которого праведники смогут обрести вечную жизнь.

Сказав последние слова, Мессия вознесся на Небеса во плоти. Его Вознесение означает, что любой человек может обрести вечную жизнь и спастись от мучений. Примерно в VI веке нашей эры этому событию посвятили отдельный праздник.

В 2020 году Пасху отмечали 19 апреля, поэтому с Вознесением Господним следует поздравлять 28 мая.

В день Вознесения верующие идут в храм на праздничное богослужение, собираются в семейном кругу и, конечно же, поздравляют друг друга.

Источник фото: art-assorty.ru

Поздравления с Вознесением Господним 2020 в стихах

Праздник радостный, а потому и поздравлять нужно с веселым и торжественным настроением. Стоит напомнить, что даже после Вознесения на Небо Иисус продолжает помогать всем людям. Православные христиане традиционно поздравляют окружающих с победой жизни над смертью и посвящают этому красивые стихи:

С Вознесением Господним поздравляю,

Благодати, счастья и добра,

Небеса пускай благословляют,

Не коснулась, чтоб беда.

Здравия тебе, тепла, успеха,

Радости, гармонии тебе,

Меньше слез и больше смеха,

Сбыться планам и твоей мечте!

***

Со Светлым Вознесением Господним

Тебя приветствую сегодня!

Желаю мира, нежной теплоты

И исполнения какой-нибудь мечты!

Желаю Божьей благодати,

Любви, здоровья и удачи.

Пусть защищают ангелы тебя,

Покорной будет пусть судьба.



***

Вот и Пасха миновала,

Сорок дней за ней прошло,

Мы сегодня ощущаем

Незабытое тепло.

Вознесениьем четверговым

К жизни нас зовет Завет,

К небу, к свету! Мы готовы

Верить в то, что смерти нет.

***

Пусть в это Вознесение Господне,

Поймет любой и каждый среди нас,

Что вера в чудо – важна и сегодня,

Не зря ведь Иисус всех спас!

***

С Вознесением Господним!

Поздравляет всех народ,

Пусть исправится негодник,

А хороший – мир найдет.

Почитаем день великий,

Веру все в душе хранят.

Поздравляем! Прочь же, лихо!

Здравствуй, праздничный обряд!

Источник фото: Pinterest

Красивые открытки на Вознесение Господне 2020

Праздник популярен не только в Украине, но и в других христианских странах. Поздравить близких помогут поздравительные открытки к 28 мая, которые можно распечатать или отправить по интернету для поздравления с Вознесением Господним. Праздничные картинки, как правило, дополняют красивым текстом.

Красивая открытка придаст празднику особый шарм и торжественность. Очень часто на них размещена икона с библейским сюжетом - она напоминает, по какому поводу поздравление.

Источник фото: Оtkritkiok

Источник фото: iecards.ru

Источник фото: kartinok.ru

Душевная проза для поздравления с Вознесением Господним

Поздравить с праздником можно и без стихов - в прозе. Предлагаем торжественные поздравления, которые подойдут для родных, друзей, любимых, коллег по работе. Проза поднимет настроение и напомнит о великом чуде, которое сотворил Христос.

Поздравляю Вас с большим православным праздником - Вознесением Иисуса Христа, желаю достатка в доме, здоровья в теле и гармонии в душе. Пусть Господь благословляет во всех делах и подсказывает правильный путь в этой жизни.

***

Примите мои душевные поздравления с Вознесением Господним 2020. В этот день Христос в последний раз встретился со своими учениками во плоти и поднялся на Небеса, подарив нам шанс на вечную жизнь. Желаю, чтобы ваша вера не уступала вере Апостолов, а Господь всегда достойно вознаграждал за труды!



Источник фото: stihi.ru

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Пусть звон колоколов в день Вознесения Господня наполнит ваше сердце радостью, а душу - верой в вечную жизнь в Раю! Желаю, чтобы Господь всегда дарил Вам счастье и уверенность в завтрашнем дне. Поздравляю!

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С Вознесением Господним! В этот день Небеса озаряют души всех верующих неземным светом и благословляют всех людей на радостную жизнь. Шлю тебе искренние поздравления и желаю непоколебимой веры, стойкой надежды благополучия. Пусть в твоей семье всегда будет мир, порядок и счастье.

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В этот день воскресший Мессия ушел от нас на Небеса, оставшись в душе каждого христианина. Поздравляю с этим великим событием, желаю всяческого благополучия и мира. Пусть Сын Божий помогает совершенствоваться, добиваться успеха во всех начинаниях и ступать по правильному пути.

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