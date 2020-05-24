В воскресенье, 24 мая на Черногорском хребте в украинских Карпатах внезапно выпал снег, а в Донецкой области град

Кроме того, в Карпатах очень сильно похолодало, практически до зимних показателей и это за неделю до лета.

Как сообщает Politeka.net, об этом сообщили на официальной странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook. В частности, осадки наблюдаются на горе Поп Иван.

"По состоянию на 13:15 24 мая 2020 года на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха +2°С, ветер юго-западный 7м/с, снег, ограниченная видимость до 70 метров", – предупредили в сообщении.

На снимке можно увидеть настоящую снежную бурю, которая заворошила все вокруг толщей снега.

Аномально холодная погода распространилась и на остальные территории региона. Однако на равнинной части Прикарпатья снег все же не выпал, ограничившись Карпатами.

В то же время, в сети также показали фото града, который обрушился на Донецкую область. Соответствующие кадры в Facebook опубликовал пользователь Александр Белименко.

Фото сделаны в селе Яцковка, Лиманский район, на берегу Краснооскольского водохранилища.

"Такое себе почти начало лета в Донецкой области", - подписал фото автор.

Напомним, ливни и грозы отступят, но май готовит новое испытание украинцам.

Как сообщала Politeka, май нанесет новый холодный удар, названа дата: важное предупреждение синоптика.

Также Politeka писала, что аномальная буря обрушилась на Украину: появились кадры из эпицентра.