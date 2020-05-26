Во время карантина получить статус безработного стало проще, но вот найти работу - куда сложнее

Как заявили в Госцентре занятости, сейчас на одно вакантное место претендуют примерно десять человек. При этом количество свободных мест сократилось на 55% - многие предприятия были вынуждены закрыться, пишет "Обозреватель".

Так, на сегодня служба занятости предлагает украинцам 112 тысяч вакансий, и большинство из них в сельском хозяйстве. Теперь люди зарабатывают до семи тысяч гривен, что для жизни в городе, разумеется, маловато.

За время карантина удалось трудоустроить 70 тысяч безработных. Цифры говорят сами за себя: украинцев отправляют работать в села. В целом картина выглядит следующим образом:

68% – в сельском хозяйстве;

8% – в перерабатывающей промышленности;

7% – в сфере торговли;

3% – в строительстве;

3% – в государственном управлении;

2% – в сфере транспорта и курьерской деятельности.

Напомним, согласно данным Госцентра занятости, по состоянию на 4 мая количество зарегистрированных безработных составило 456,8 тыс. человек. Это почти на 148,5 тыс., или 48%, больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года.

Ранее мы сообщали, 15 мая президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому вводятся ряд изменений в системе здравоохранения, касающиеся противодействия эпидемии китайского вируса. Украинцев ждут дополнительные выплаты в рамках этого закона.

Изменения будут действовать во время установленного Кабмином карантина и еще в течение двух месяцев с момента его отмены. Отмечается, что деньги получат те, кто заразился вирусом.

Согласно документу, "с целью повышения социальной защиты людям, которые лечатся в медучреждениях или находятся на самоизоляции" будет выплачиваться пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней заработной платы независимо от страхового стажа.

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