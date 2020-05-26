Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, в каком случае Украина не столкнется со второй волной заболеваемости китайским вирусом

По словам медика, избежать второй волны заболеваемости можно только в двух случаях. Так, в это произойдет, если вирус потеряет агрессивность и уровень заражения пойдет на спад; а также если у 95% населения сформируется коллективный иммунитет, после вакцинации.

Пока не будут соблюдены два условия, можно не ждать, что вирус перестанет циркулировать в Украине и мире, пишет УНИАН. Вспышки китайского вируса будут фиксироваться и далее, а пандемия так и не завершится.

Сейчас главная цель - не допустить роста заболеваемости, в частности, в Украине. По словам Ляшко, в нашей уже стране перешли от стратегии снижения заболеваемости к стратегии сдерживания.

Как отметил Ляшко, судя по тому уровню заболеваемости, который у нас регистрируется ежедневно в течение месяца, мы показываем, что система здравоохранения готова и справляется с вызовами.

Так, Минздрав анализирует ситуацию с вирусом у стран-соседей, например, в Польше, где наблюдается похожая динамика эпидемии с Украиной.

В Польше заболеваемость идет вперед на две недели, а там уже 48 дней стабильная тенденция.

Поскольку удерживать людей на карантине дольше, очень тяжело по разным причинам, поэтому и идет сравнение эпидемической составляющей с экономической.

В Украине идет поиск баланса, параллельно определяя, как это влияет на рост или снижение заболеваемости.

Напомним, карантин продлили до 22 мая, но не для всех: кому разрешили работать с 11 мая, полный список.

Как сообщала Politeka, карантин рекордно продлили, срочное заявление премьера Шмыгаля: "Ограничения теперь действуют до...".

Также Politeka писала о скандале вокруг отмены карантина в Украине, медики взбунтовались.