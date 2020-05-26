Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, в каком случае Украина не столкнется со второй волной заболеваемости китайским вирусом
По словам медика, избежать второй волны заболеваемости можно только в двух случаях. Так, в это произойдет, если вирус потеряет агрессивность и уровень заражения пойдет на спад; а также если у 95% населения сформируется коллективный иммунитет, после вакцинации.
Пока не будут соблюдены два условия, можно не ждать, что вирус перестанет циркулировать в Украине и мире, пишет УНИАН. Вспышки китайского вируса будут фиксироваться и далее, а пандемия так и не завершится.
Сейчас главная цель - не допустить роста заболеваемости, в частности, в Украине. По словам Ляшко, в нашей уже стране перешли от стратегии снижения заболеваемости к стратегии сдерживания.
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Как отметил Ляшко, судя по тому уровню заболеваемости, который у нас регистрируется ежедневно в течение месяца, мы показываем, что система здравоохранения готова и справляется с вызовами.
Так, Минздрав анализирует ситуацию с вирусом у стран-соседей, например, в Польше, где наблюдается похожая динамика эпидемии с Украиной.
В Польше заболеваемость идет вперед на две недели, а там уже 48 дней стабильная тенденция.
Поскольку удерживать людей на карантине дольше, очень тяжело по разным причинам, поэтому и идет сравнение эпидемической составляющей с экономической.
В Украине идет поиск баланса, параллельно определяя, как это влияет на рост или снижение заболеваемости.
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