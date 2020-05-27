Правительство рассмотрело проект постановления о внесении изменений в правила регистрации места жительства

Как передает Politeka.net, соответствующее решение было утверждено на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

После рассмотрения проекта украинцам теперь не нужно при регистрации несовершеннолетнего ребенка предоставлять документы, подтверждающие право на проживание в жилье по адресу регистрации места проживания родителей/одного из родителей или законного представителя.

Если такие документы отсутствуют (если жилье в ипотеке или в доверительной собственности), то такая регистрация места жительства будет возможна с согласия собственника/совладельца жилья, нанимателя или членов его семьи (с согласия ипотекодержателя или доверительного собственника).

Одновременно с этим работник органа регистрации может проверить в Госреестре права на недвижимое имущество, находится ли указанное жилье в ипотеке или в доверительной собственности.

Для регистрации места жительства в заявлении теперь можно указывать, что эта недвижимость находится в ипотеке/доверительной собственности как способа обеспечения исполнения обязательств.

Ранее мы рассказывали, что украинцам уготовили новую платежку по коммуналке. Нацкомиссия по коммунальным тарифам очень скоро планирует разделить тариф на электроэнергию для простых потребителей.

То есть, уже существующий тариф разделят на поставку и транспортировку, что уже введено на рынке газа с января 2020 года.

"Для промышленных потребителей такое разделение уже существует. В дальнейшем это ждет все сферы энергетики. Так работает энергетика во все странах. Потому что транспортировка – это природная монополия, а поставка – это конкурентный рынок и эти услуги должны предоставлять разные компании", – заявил глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк в интервью журналистам.

Напомним, тарифы на коммуналку взлетят, украинцам озвучили новые расценки и предупредили об отмене льгот

Также Politeka писала, что новшество в борьбе с должниками довело украинцев до отчаяния.