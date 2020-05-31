За день до наступления лета в Украине прошел снегопад

Не по-летнему суровая стихия обрушилась на склоны Карпатских гор. Так, 31 мая там прошел снегопад. Фотографии заснеженных гор появились на Фейсбук-странице «Черногорский горный поисково-спасательный пост».

В то время как на остальной территории Украины с каждым днем становится все теплее, в Карпатах все еще царствует настоящая зима. Так, на высокогорье земля покрыта снегом, а температуры остаются со знаком минус.

«Внимание! Значительное ухудшение погодных условий в высокогорье. По состоянию на 7:30 31.05.2020 на г. Поп-Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 20 м. Падает снег. Ветер юго-западный, 14-15 м/с. Порывы до 20. Температура воздуха -4°С», - говорится в сообщении спасателей.

Накануне погода в горах была не лучше. Спасатели также отмечают, что в последние дни помимо снега на склонах постоянно держится туман и сохраняется плохая видимость.

Ранее мы писали о еще одном снегопаде в Украине. Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, сильный снег пошел в Карпатах, где снежные надувы местами достигли 30-40 см. На данный момент в горах очень плохая видимость, а температура воздуха опустилась ниже нуля – до -2 градусов. Такая плохая погода в Карпатах наблюдается уже не первый день. Ранее в сети писали, что снежить в регионе начало еще 24 мая.

Напомним, погода в Украине окончательно слетела с катушек, сугробы растут: фото майского снега.

Как сообщала Politeka, стихийное бедствие надвигается на Украину, появилось предупреждение: какие области под ударом.

Также Politeka писала, что град и майский снег разрывают Украину, стихия обрушилась от Донбасса до Карпат.