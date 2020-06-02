Вероятность широкомасштабной войны с Россией прокомментировал вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников

Такое заявление он сделал в эфире одного из украинских телеканалов.

По его мнению, продвижения российских войск вглубь украинской территории не произойдет.

Резников считает, что полномасштабного вторжения войск Путина в условиях пандемии и экономического кризиса не будет.

"В Украине с 2014 года продолжается война. Больших угроз трудно придумать. Я думаю, что нам не надо ничего бояться, надо садиться за стол как страна, которая будет требовать восстановления доверия. Большей угрозы я не вижу. Продвижение российских войск глубже в территорию Украины я уже не вижу как угрозу, потому что 350 тысяч украинских военных прошли испытания на восточном фронте, и это серьезный потенциал, которым не владеют, в том числе много европейских стран. Поэтому я думаю, что широкомасштабной войны быть на сегодняшний день не может", - сказал Резников.

Вице-премьер-министр добавил, что "Украина живет с этим вызовом шесть лет и своей кровью платит за спокойствие Европы".

Добавим также, на днях возможности полномасштабного внедрения в Украину армии России оценил Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров.

«Нужно понимать, что у Путина прямо горит сейчас. Ему нужно показаться россиянам успешным и серьезным «мачо», каким он был в их глаза 6 лет назад, когда захватил Крым и часть Донбасса. Он будет искать определенного рода ситуацию. Ему нужно создать событие, чтобы народ России поверил ему», — заявил он.

Чубаров добавил, что не смотря на это не считает, что полномасштабное вторжение грозит Украине в ближайшее время.

«Тем не менее я не думаю, что Россия может вторгнуться в Украину со стороны Крыма. Вряд ли будет полномасштабное вторжение. Это очень непросто осуществить особенно с южной стороны Украины, где она соединена с полуостровом. Путь там достаточно узкий. Продвигаться там ой как нелегко», — сообщил политик.

Вместе с тем Чубаров добавил, что Кремль, скорее всего, будет задействовать авиацию в акватории Черного моря. Он сослался на то, что корабли НАТО в Черном море уменьшили свое присутствие, и в данный момент контроль Запада ослаб. Именно это и может стать козырной картой Путина.

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