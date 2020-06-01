Президент Владимир Зеленский не смог бы достичь успеха для Украины, встретившись в Париже на Нормандских переговорах с Путиным
Такое мнение высказал бывший советник президента РФ по экономике, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов, передает «Сегодня».
Эксперт считает, что идея мирно решить войну на Донбассе появилась у Зеленского после примерно двух месяцев нахождения во власти.
"Иными словами, по каким-то причинам, возможно, в рамках общения с его советниками и помощниками, коллегами и друзьями, а возможно, и по подсказке из соседней страны, возникла идея, что, быстро решив эту проблему, он якобы сможет приобрести политические очки, которые помогут ему в каких-то других проектах. Однако этот путь был тупиковым с самого начала", - сказал Илларионов.
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При этом, по его мнению, от полной катастрофы, которая планировалась на апрель этого года на встрече глав государств Нормандской четверки в Берлине, Украину спасла пандемия. Эксперт добавил, что в это время был шанс для пересмотра ошибочной позиции и найти альтернативу.
"Тот факт, что он вернулся к своей ошибочной позиции на пресс-конференции, означает, что катастрофа, отложенная из-за коронавируса, похоже, все равно произойдет, пусть и с задержкой во времени", - резюмировал Илларионов.
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