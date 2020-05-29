Стало известно, с какими ограничениями столкнутся украинцы в киевском метрополитене
Как передает Politeka.net, об этом в эфире украинского телеканала заявила замглавы столичного метрополитена Наталья Макогон.
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По ее словам, уже с 1 июня могут быть введены ограничения на вход в "подземку", чтобы пассажирі могли соблюдать дистанцию.
Макогон отметила, что в первый день работы метро после возобновления пассажиропоток составил 310 тысяч, а на следующий день он уже увеличился до 540 тысяч человек.
"Людей в метро становится больше. И мы готовимся к тому, что на выходных откроется пригород Киева (транспортное сообщение в области), и пассажиров будет еще больше. Соответственно, могут быть ограничения на вход в метро, чтобы растянуть пассажиропоток с возможностью соблюдения социальной дистанции", - подчеркнула она.
Макогон также добавила, что мониторинг пассажиропотока в метро проводится в режиме реального времени.
"Ограничения вводятся, когда сильно увеличивается пассажиропоток, и наши сотрудники фиксируют, что соблюдать социальную дистанцию сложно… Имеется в виду, что… станция может работать на одну или две входных двери вместо трех", - объяснила замглавы метрополитена и успокоила, что не будут допускать к поездам лишь пассажиров без масок.
Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заговорил о возможном закрытии метрополитена в Киеве.
С 25 мая в столице и по всей Украине возобновил работу метрополитен, и власти пристально следят за ситуацией. По словам замглавы Минздрава, цифры быстро укажут на ухудшение эпидемиологической обстановки.
"Если там есть нарушения противоэпидемических мер, то я думаю, что достаточно быстро мы это почувствуем на статистике, которая не дает нам врать и лукавить ", - предупредил он пассажиров о возможном закрытии метрополитена.
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