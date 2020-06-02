Мощный циклон не планирует уходить с территории Украины

Об этом в своем Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

По ее словам, центр циклона и в дальнейшем будет находиться над западной частью Украины.

Наталья Диденко также предупредила украинцев, что дожди охватят большинство регионов.

"...Прояснения возможны вдоль полосы от Сумщины, Харьковщины через Днепропетровщину в Запорожье. Ветер в среду ожидается с юга и это дает нам теплую надежду. Скорость ветра в пределах 3-10 м/сек. 3-го июня ночью еще будет холодно, +5+9 градусов, на Юге и Востоке до +12 градусов", - отметила синоптик.

Специалист также отметила, что днем самая высокая температура ожидается в восточных регионах Украины: там потеплеет до +23 градусов.

"Холоднее всего будет в западных областях, +11+14 градусов. На остальной территории +13+19 градусов. В Киеве 3-го июня дождь более вероятен во второй половиня дня. Ночью холодно, +6+8 градусов, днем в среду потеплеет до +17 градусов", - резюмировала Наталья Диденко в своем Facebook.

Ранее мы рассказывали о том, что 2 июня погода в Украине будет еще влажной, потому что циклон не собирается покидать нашу страну.

По словам Натальи Диденко, основной дождливый удар придется на западную часть Украины. Дожди, периодические, от небольших до умеренных, вероятны в северных областях (кроме Сумской), в Одесской области, в Крыму и на крайнем востоке.

На остальной территории существенных осадков не предвидится.

Температура ночью ожидается низкой + 4 + 8 градусов, на юге и в восточных областях до +12 градусов.

Днем в большинстве регионов прогнозируется +14 +18 градусов, на Востоке будет теплее, до +17 +22 градусов, а холоднее всего в западной части Украины, всего +8 +13 градусов.

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