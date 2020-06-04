С первого июня "Укрзализныця" возобновила железнодорожное движение, однако билеты доступны не всем из-за цены

Известно, что по стране начали курсировать поезда Интерсити, Интерсити +, вагоны купе и СВ. Вагоны курсируют во многих областях, кроме Черновицкой, Винницкой, Львовской, Днепропетровской и Ровенской, пишет РБК. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией в указанных регионах.

Билеты в поездах продают пока только на половину мест, в шахматном порядке. После того, как стали поступать жалобы, было добавлено несколько плацкартных вагонов, где продается только половина мест.

Стоит отметить, что цены на билеты "потянут" не все. Так, например, отправиться из Киева в Харьков можно лишь на Интерсити + - 1242 гривны/билет.

От Киева до Одессы Интерсити + - 473 гривны/билет второй класс, 1214 гривен – первый класс, на ночной фирменный поезд купе – от 685 гривен, Люкс – 1737 гривен.

От Киева до Мариуполя, на шестое июня, остались вагоны Люкс – от 2369 гривен.

Из Киева в Ивано-Франковск - ночной поезд: купе от 806 гривен, Люкс - 2046 гривен. Интерсити: во втором классе – 483 гривны, в первом – 972 гривны.

На фирменный поезд есть только билеты в Люксе – от 1863 гривны.

Подчеркнем, что на всю Украину сейчас курсируют лишь 20 плацкартных вагонов: десять - из Киева до Ковеля, три – от Киева до Константиновки, один вагон – Киев-Мариуполь, еще шесть – от Киева до Херсона. Все билеты быстро раскупили.

Ранее мы писали, что по новым правилам "Укрзализныци", кто путешествует семьей, могут разместиться в одном купе. Для этого необходимо обратиться к проводнику.

Напомним также, что продажа билетов в кассах "Укрзализныци" началась с опозданием. Так, продажа должна была начаться в 8 утра 27 мая, однако из-за техработы компании, приобрести билеты было невозможно.

В компании также сразу предупредили о том, что несмотря на ослабление карантина, для пассажиров будут существовать некоторые ограничения. Так, например, людей не будут пускать в вагоны без защитных масок.

Напомним, запуск продажи билетов на поезда в Украине, что будет со сроками и ценами.

Как сообщала Politeka, транспорт в Украине не будет прежним, как повысятся цены и новые правила: "Даже после карантина....".

Также Politeka писала, что "Укрзализныця" запускает поезда, экстренное заявление: куда можно добраться с 1 июня.